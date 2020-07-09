Синоптики пообещали продолжение жары на следующей неделе

Синоптики Гидрометцентра России прогнозируют продолжение жары на Урале на следующей неделе. Сегодня и завтра ожидается максимальная температура воздуха – в четверг воздух прогреется до +34 градусов, в пятницу – до +33. По ночам столбики термометров будут опускаться только до +20.

В субботу будет немного прохладнее – всего +30, возможен небольшой дождь, в воскресенье ожидается +27. По ночам будет +15…+17 градусов.

Но с понедельника жара вернется. В первый день рабочей недели будет +29 градусов, во вторник – до +30, в среду – до +31 градуса.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 09.07.20

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