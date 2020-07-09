На трассе под Екатеринбургом сбили лося

Сегодня утром, около 9 часов, на трассе Екатеринбург-Пермь произошло ДТП с участием легковушки Lada и лося. Как рассказал «Новому Дню» очевидец, авария случилась на участке между Екатеринбургом и Первоуральском.

Животное, выбежавшее на дорогу под колеса едущих машин, погибло. По предварительной информации, водитель машины, под которую угодил лось, не пострадал. Получить комментарий в областном управлении ГИБДД пока не удалось.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 09.07.20

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