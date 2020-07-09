Полицейские нашли пропавшую 13-летнюю девочку

В Екатеринбурге сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 15 и их коллеги из подразделения по делам несовершеннолетних разыскали пропавшую 13-летнюю Яну Секаневу. «В настоящее время инспекторы ПДН устанавливают обстоятельства ее ухода. Во время отсутствия в отношении подростка и ей самой противоправных действий не совершено», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

Девочка, судя по всему, ушла из дома по своей воле, полицейские проведут с ней профилактическую беседу.

Екатеринбург, Елена Сычева

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