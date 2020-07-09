В Артях возле реки пропал подросток

В Свердловской области новое ЧП на водоеме. В поселке Арти пропал 14-летний подросток. Данил 8 июля около полудня уехал на велосипеде с товарищами купаться на реку Уфу, близ деревни Мараканово.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, мама ребенка обратилась в полицию в 17:35. На розыск подростка отправили 36 полицейских, включая кинолога с собакой. Нашлись вещи Данила и его велосипед, обследовано около двух километров береговой зоны. Сегодня вместе с полицейскими работают водолазы, в полиции планируют задействовать квадрокоптер с тепловизором. Искать мальчика помогают волонтеры.

Приметы подростка: рост около 160 см, худощавого телосложения, волосы темные, одет в плавки черно-синего цвета. Все, кто располагают оперативно-значимой информацией, органы внутренних дел просят сообщить по адресу: п.Арти, ул. Ленина, 55 ОМВД России по Артинскому району, тел: 8(34391)2-11-55 (дежурная часть), 8(34391)2-14-61 (уголовный розыск).

Артинский район, Людмила Прокофьева

Артинский район. Другие новости 09.07.20

Полицейские нашли пропавшую 13-летнюю девочку. / На трассе под Екатеринбургом сбили лося. / Синоптики пообещали продолжение жары на следующей неделе. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»