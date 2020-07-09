В Свердловской области первый вуз официально заявил о переносе начала учебного года

Уральский государственный горный университет заявил о переносе начала учебы для первокурсников. Для них учеба начнется с 21 сентября, это касается первокурсников-очников как бакалавриата и специалитета, так и магистратуры. Решение было принято на заседании Ученого совета университета в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией в регионе.

Как сообщили в пресс-службе вуза, с 26 августа каждой группе первокурсников будет назначен куратор, с которым можно будет связаться по системе «Майкрософт Тимс» и решить какие-то вопросы. Заселение в общежития для первокурсников начнется с 15 сентября, чтобы соблюсти санэпидемиологические нормы, потоки студентов разделят, а процедуру заселения упростят.

В вузе также уточнили, что учебный год для всех остальных курсов начнется с 1 сентября с практической подготовки, в общежитие их будут селить по мере начала учебы. Пока открытым остается вопрос, будет ли учеба идти в вузе или год начнется в электронном формате – это будет зависеть от эпидситуации.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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