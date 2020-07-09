Екатеринбуржцы решили наказывать писающих визитеров: «Приезжают во двор и гадят» (ВИДЕО)

Жители домов на улице Московской в Екатеринбурге борются с гражданами, не умеющими терпеть и не знающими правил приличия. Двор находится неподалеку от центра города, на перекрестке с улице Куйбышева, он не огорожен, поэтому иногда сюда заглядывают мужчины, чтобы справить нужду. «Сейчас, летом, их стало особенно много, потому что в городе закрыты рестораны и кафе, общественных туалетов, видимо, не хватает, то ли мозгов этим людям не хватает, чтобы заехать на заправочную станцию, в торговый или офисный центр – и сходить в туалет там, цивилизованно. Поэтому они едут к нашей контейнерной площадке», – возмущается жительница дома Екатерина.

Приезжают во двор и гадят

Поначалу она и соседи просто разговаривали с гражданами, которые считают нормальным справить нужду во дворе жилого дома. «Тут постоянно дети гуляют, да и взрослым мало приятного видеть, как какие-то посторонние мужики гадят во дворе. Причем у них вечно один аргумент – «А что такого? Это же естественно». Мне вот не приходит в голову пописать в чьем-то дворе», – отмечает другая жительница многоквартирника Наталья.

Теперь соседи решили снимать хулиганов на видео. Записи они будут отправлять в полицию, а также собираются размещать в социальных сетях. «Страна должна знать своих героев в лицо. Может быть, хоть это повлияет на людей, и они задумаются, что так делать нельзя», – поясняет Екатерина.

Екатеринбуржцы просят полицию проверить действия писающих граждан на предмет нарушения статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Одного из нарушителей жители домов сняли сегодня утром, около 9 часов. «Вышли из дома – у подъезда стоит машина, явно чужая, не из нашего двора. Водителя нет, проезд перегорожен. Пошли искать водителя, а он пошел писать за контейнерную площадку», – рассказала екатеринбурженка. Сам водитель объяснил, что «собачкам и кошечкам можно», поэтому и ему тоже.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 09.07.20

В Свердловской области первый вуз официально заявил о переносе начала учебного года. / Мэрия Екатеринбурга объявила электронный опрос жителей для выбора места будущего музея труженикам тыла. / В Артях возле реки пропал подросток. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»