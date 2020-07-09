Свердловская область вышла на третье место по числу зараженных в России за сутки

Свердловская область вышла на третье место в России по числу новых зараженных коронавирусом за сутки. За последние 24 часа в регионе 276 новых инфицированных. Как сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с COVID-19, хуже ситуация только в Москве и Санкт-Петербурге – 568 и 292 зараженных соответственно.

Всего с начала распространения инфекции в Свердловской области коронавирус был подтвержден у 15 068 человек. Выздоровели за последний день 235 человек. За сутки умерли от COVID-19 три человека, в списке жертв коронавируса на Среднем Урале уже 144 человека.

Добавим, что, по данным от 8 июля 2020 года, опубликованным в сводке аппарата полномочного представителя президента России в УрФО, в Свердловской области было занято 85,4% специальных коек для лечения пациентов с COVID-19 и пневмониями.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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