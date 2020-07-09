Екатеринбуржцев призвали не покупать туры за рубеж на конец лета – начало осени: «Авиаперевозка у нас не возобновится»

Директор Екатеринбургского муниципального центра защиты прав потребителей Янина Голубева рассказала, что большинство обращений горожан связаны с отменой туров или авиарейсов. При этом продавцы билетов и путевок не спешат возвращать покупателям деньги. «На данный момент мы решаем эти проблемы претензиями и исками, потому что мало кто в добровольном порядке возвращает деньги гражданам. С перевозкой все сложнее, мы дождались постановления правительства России, которое разрешает перевозчикам возвращать деньги в пределах трех лет. Три года дается гражданам, чтобы определиться, полетят они или нет, по истечении трех лет можно будет требовать возврат денег», – рассказала она.

По словам Голубевой, в перспективе таких обращений в центр защиты прав потребителей не станет меньше. «Мы никаких иллюзий не питаем относительно обращений, связанных с перевозками и турами. Настораживает тот факт, что туроператоры продолжают продавать туры, а потребители – продолжают их покупать, поэтому мы, конечно, обращаемся к гражданам, чтобы при покупке туров на конец лета – начало осени было все серьезно продумано и обдумано, потому что возможно, что авиаперевозка у нас не возобновится, и туры будут отменяться или откладываться», – добавила Голубева.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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