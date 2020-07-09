На уральских трассах начали продавать арбузы и дыни

На трассах в Свердловской области начали продавать бахчевые, однако эксперты потребительского рынка предупреждают, что такие точки – не лучшие места для покупки арбузов или дынь.

Ранее в Роспотребнадзоре Свердловской области давали советы, на что обращать внимание. Во-первых, у торговой точки должен быть навес, полки для товара. Во-вторых, документы, которые подтверждают качество продукции и ее безопасность. В-третьих, санврачи не рекомендуют покупать разрезанные дыни и арбузы, т.к. на мякоти могут быстро размножиться вредные микроорганизмы.

Несмотря на призывы санитарных врачей, арбузы и дыни ежегодно продают вдоль трасс. Иногда это стационарные точки, иногда разносчики, снующие между машин около переездов и в местах традиционных пробок.

Екатеринбург, Елена Сычева

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