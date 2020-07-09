Президент РСТ: чартеров за рубеж не будет до осени, в августе возможны только регулярные рейсы

Чартеров на заграничные курорты этим летом ждать точно не стоит, – считает президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев. Несмотря на то, что Шереметьево заявило об открытии международного терминала и обсуждается возможность возобновления международных рейсов, речь идет только о регулярных рейсах.

«До 1 августа никаких международных полетов не будет. 27 июля планируется открыть международный терминал Д Шереметьево. Возможно, это говорит о том, что в августе откроются полеты», – отметил Игнатьев.

При этом президент РСТ считает, что чартеров за рубеж не будет как минимум до окончания летнего отпускного сезона. «Летний сезон будем путешествовать по территории страны. Чартерное авиасообщение восстановится позднее, чем регулярное», – предположил Игнатьев в ходе пресс-конференции в ТАСС.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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