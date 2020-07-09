День города может пройти без детских развлечений

В Екатеринбурге все детские активности на праздновании Дня города, которое запланировано на 15 августа, отменены, об этом «Новому Дню» сообщил источник в управлении культуры администрации. Решение принято в связи с ситуацией по коронавирусу – статистика новых заболевших не падает ниже 200 человек примерно с конца июня, при этом за последние дни увеличилось количество летальных исходов, а также растет число тех, кто находится в тяжелом состоянии.

Информацию об отмене детских мероприятий во время празднования Дня города прокомментировали в администрации Екатеринбурга. «Такое решение еще не принято. Оно обсуждается», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии, уточнив, что ситуация прояснится до конца текущей недели.

Екатеринбург, Елена Сычева

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