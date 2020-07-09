УГМК вложила 1,5 млрд рублей в экологию севера Свердловской области (ФОТО)

Уральская горно-металлургическая компания вложила 1,5 млрд рублей в экологию севера Свердловской области, где работают цеха «Святогора». Это сумма, направленная с 2017 года по 1 полугодие этого года. В дальнейшем, как рассказали в пресс-службе компании, планируется потратить на экологию более 2 млрд рублей.

Вред от деятельности промпроизводства снижается по нескольким направлениям. Так, на Шемурском месторождении сейчас реконструируют временные очистные сооружения, в 2020 году на это потратят 260 млн рублей, в прошлом году финансирование составило порядка 60 млн. Основные строительно-монтажные работы уже завершены, в июле начались пуско-наладочные работы. Идут работы по рекультивации месторождения, укреплению отвалов, на это с 2018 года потратили 110 млн рублей.

Второе направление – увеличение производительности очистных сооружений Шемурского месторождения и карьера Ново-Шемурского месторождения до 450 м3/час. Разрабатывается проектная документация, уже стартовал отбор поставщиков основного технологического оборудования, на часть оборудования уже заключены договоры. Подрядчики закончили разработку грунта под фундаменты склада извести и заложили бетонное основание. Общие затраты на первом этапе строительства составят 780 миллионов.

Кроме того, УГМК занимается водоснабжением Ивделя. В 2018 году здание водозабора № 2 в Ивдельском городском округе было отремонтировано и модернизировано. Очистные водозабора работают круглосуточно. Стоимость затрат на реконструкцию составила 48 млн руб. В районе водозабора мониторится качество воды в реке Ивдель, графики согласовываются с администрацией Ивделя и Роспотребнадзором, а результаты мониторинга направляются в прокуратуру, ивдельскую администрацию и Роспотребнадзор. При этом качество поверхностных вод с каждым годом улучшаются. По химическим показателям вода в реке не выходит за предельно-допустимые значения.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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