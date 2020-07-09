Каменный мост на Малышева готовят к масштабной реконструкции

В Екатеринбурге будет реконструирован Каменный мост через реку Исеть по улице Малышева. Проезжую часть моста расширят до пяти полос, чтобы убрать проблему скопления транспорта на этом участке. Две полосы для движения будут организованы в сторону улицы Горького, три – в сторону улицы 8 Марта.

Кроме того, в проекте предлагается устроить сквозной арочный пешеходный проход в конструкции моста вдоль левого берега реки. «Это даст дополнительный импульс пешеходному движению по набережным, уменьшит риск выхода пешеходов на проезжую часть в необорудованных для перехода местах», – отмечают специалисты администрации. Как сообщили в пресс-службе мэрии, техзадание на разработку проекта реконструкции моста поручено департаменту архитектуры и градостроительства и МКУ «Городское благоустройство». После разработки документации проект будет вынесен на общественное обсуждение.

Каменный мост на улице Малышева был возведен по проекту архитектора Екатеринбургских заводов Эрнста Христиана Сарториуса в 1840-1841 годах. В середине XX века инженерное сооружение было реконструировано – взамен старого булыжного покрытия появился асфальт, а проезжая часть была расширена до двух полос.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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