В Екатеринбурге начали фиксировать первые тепловые удары

За последние сутки аномальной жары в Екатеринбурге появились первые пострадавшие. В городе зафиксировано два обращения от людей, получивших тепловые удары. Один из обратившихся госпитализирован. Еще вчера в Екатеринбурге не было ни одного случая обращения в скорую помощь по поводу тепловых ударов. Но аномальная жара сделала свое дело: за последние сутки в СМП зафиксировано два обращения, – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе управления здравоохранения Екатеринбурга. Медицинская помощь понадобилась одному мужчине и одной женщине. В одном случае пострадавший отказался от госпитализации, во втором – предпочел поехать в больницу под наблюдение врачей.

Напомним, в Екатеринбурге установилась аномальная жара. Накануне столбики термометров поднимались до +34 градусов. Сегодня и завтра жара может еще усилиться – онлайн-сервисы прогнозируют подъем температуры до +35 градусов. В воскресенье должно «похолодать» до +28. Но уже на следующей неделе аномальная жара вернется, говорят синоптики.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 10.07.20

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