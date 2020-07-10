Из-за бума на летних верандах число вакансий в общепите выросло вдвое

С 1 июля в Екатеринбурге разрешена работа летних веранд, а жаркая погода только помогает рестораторам – в «летниках» много посетителей даже в будни днем. Из-за этого выросло и число вакансий в общепите.

Анатилики HeadHunter посчитали, что за десять дней с момента открытия летних веранд количество предложений о работе от компаний из отрасли общественного питания выросло почти в два раза. Если в период с 21 по 30 июня было открыто всего 95 вакансий, то с 1 по 10 июля – уже 187. В регионе на сегодня актуальны больше 330 предложений о работе в отрасли общепита (две трети из них – в Екатеринбурге).

Екатеринбург, Елена Сычева

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