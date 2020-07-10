Печальный рекорд: коронавирус унес жизни сразу 10 свердловчан

В Свердловской области за сутки от коронавируса умерли десять человек. Такой большой цифры за время пандемии еще не было. Таким образом, всего скончались 154 человека.

Как сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации, подтверждено еще 275 новых случаев заболевания. Всего их в регионе 15343.

«Состояние 181 госпитализированного оценивается как тяжелое, 159 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 75 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 790. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – добавили в региональном оперштабе.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 10.07.20

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