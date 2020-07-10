В Екатеринбурге телеканал ушел на изоляцию из-за коронавируса

В Екатеринбурге «Бокс-ТВ» ушел на самоизоляцию из-за коронавируса. Диагноз подтвердился у члена семьи одного из сотрудников телеканала.

Руководитель медиахолдинга Элеонора Расулова в беседе с «Новым Днем» подтвердила, что «Бокс-ТВ» сейчас работает в дистанционном режиме. «Сотрудники сдали анализы, но подтвержденных случаев пока нет, только в семье у одного из сотрудников. Несколько человек болеют, но не факт, что это именно коронавирус», – уточнила собеседница агентства.

Отметим, что «Бокс-ТВ» входит в один холдинг вместе с «4 каналом» и «Студией-41». Редакции работают в соседних офисах в центре Limmerance.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 10.07.20

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