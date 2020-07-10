Найдено тело подростка, который пропал на реке Уфе

В Артинском районе нашли тело подростка, который 8 июля пошел с друзьями на реку. Как сообщили только что в СУ СК по Свердловской области, тело достали из реки, внешних признаков криминальной смерти нет, но проверка продолжается.

14-летнего подростка искали полицейские, водолазы, волонтеры. В соцсетях местные жители выражали надежду, что парня удастся найти живым, была информация, что он не планировал плавать и мог просто заблудиться.

Артинский район, Людмила Прокофьева

Артинский район. Другие новости 10.07.20

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