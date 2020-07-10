«Мы решили распроститься с отпуском из-за пандемии», – уральцы об отдыхе в 2020 году (ВИДЕО)

Съемочная группа «Нового Дня» вышла на улицы Екатеринбурга, чтобы узнать у горожан о планах на отпуск.
Многие опрошенные заявили, что ехать никуда не планируют. Потому готовы провести свой отдых дома, на даче, либо на работе. Связано это с тем, что границы в туристические страны закрыты, а на российские курорты ехать дорого, по мнению уральцев. Впрочем, есть те, кто свои планы решил не менять и не жертвовать отпуском, несмотря на пандемию.
Куда поедут в отпуск уральцы. Опрос
Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман
Екатеринбург. Другие новости 10.07.20
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