Омск закупит трамваев почти на 700 млн. Под техзадание подходят уральские вагоны

Омский МУП «Электрический транспонрт» собирается купить два десятка трамвайных вагонов на общую сумму около 688 млн рублей. «Новый День» изучил электронную документацию к аукциону и техническое задание. Сами торги должны пройти через пару недель – 27 июля.

Муниципальное предприятие закупит 20 вагонов. Они должны быть четырехосными, оборудованными контактной сетью по ГОСТу, работать при температурах от -40 до +40 градусов, быть новыми – не позднее 2019 года выпуска, а также неиспользованными. Вагоны должны быть с низким полом в средней части. «Доля низкого пола должна составлять не менее 39 % от общей площади салона и при этом образовывать сплошную поверхность без ступенек, на которую можно подняться через одну служебную дверь, сделав при этом всего один шаг с опорной поверхности», – сказано в техзадании. В каждом вагоне должно быть 28 мест, пять из которых могут быть откидными, а одно – с подогревом, для кондуктора. Также в салоне должно быть видеонаблюдение, бегущая строка, светодиодные табло, и так далее. Поставщик будет обязан провести обучение персонала – как водителей, так и инженеров и технических работников депо.

Отметим, что техническому заданию омских транспортников полностью соответствуют трамваи, которые изготавливают в Екатеринбурге, в частности, на предприятии Уралтрансмаш (входит в корпорацию «Уралвагонзавод»). В феврале этого года вагоны «Спектр» 71-407 производства дочки УВЗ уже тестировали в Омске. Обкатка шла два месяца, эксплуатационные испытания прошли успешно, после чего местные власти заявили, что будут думать о том, приобретать ли уральские трамваи. В тот момент ожидалась поставка десяти списанных единиц подвижного состава из Москвы – это типичная практика для Омска, который часто закупает трамваи, бывшие в употреблении.

Напомним, что губернатор Омской области хорошо знаком уральцам – Александр Бурков был депутатом заксобрания региона, депутатом Госдумы от Свердловской области, несколько раз участвовал в качестве кандидата в выборах мэра Екатеринбурга и губернатора Свердловской области. Вслед за Бурковым в Омск уехали сразу несколько его однопартийцев-екатеринбуржцев. В частности, депутат свердловского заксобрания Андрей Жуковский, ставший гендиректором АО «Омскэлектро» и рекомендованный на пост руководителя омского отделения «Справедливой России», бывший депутат гордумы Среднеуральска Виталий Сухов, назначенный заместителем директора департамента имущественных отношений администрации Омска, бывший екатеринбургский депутат Илья Лобов, который сейчас возглавляет региональное министерство природных ресурсов и экологии, а также бывший депутат гордумы Екатеринбурга Антон Швалев.

Екатеринбург, Омск, Елена Сычева

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