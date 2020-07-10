Держитесь. На Урале ожидается жара до 36 градусов

Следующая неделя в Екатеринбурге обещает быть еще более жаркой, чем эта. По данным Гидрометцентра, в субботу ожидается до 32 градусов, в воскресенье «похолодает» до 29.

А с началом рабочей недели температура снова перевалит за 30, пик жары прогнозируется в среду, будет 36 градусов. При этом все дни будет практически безветренно, небольшие и кратковременные осадки вероятны завтра и во вторник, а в четверг синоптики обещают облачное небо и дождь.

В Свердловской области выдано предупреждение о смоге, он рассеется вечером 13 июля.

Добавим, в Екатеринбурге уже есть пострадавшие от жары, зафиксировано два обращения от людей, получивших тепловые удары.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 10.07.20

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