Власти увеличили число «ковидных» коек, но занято почти 79%

Свердловские власти увеличили число специальных коек в медучреждениях для пациентов с коронавирусом и пневмониями – теперь их 6695. В частности, это было сделано за счет отделений в городской клинической больнице № 40 в Екатеринбурге, ряда областных медучреждений и мобильного госпиталя в «Екатеринбург-Экспо».

По словам вице-губернатора Павла Крекова, в выставочнике есть 45 «обычных» коек для пациентов с коронавирусом и еще четыре реанимационные. Несмотря на то, что «легких» пациентов, даже тех, у кого развилось воспаление легких, оставляют лечиться амбулаторно, т.е. на дому, и на увеличение коечного фонда, свободных мест в перепрофилированных больницах меньше 25%.

По данным мониторинга, который публикует аппарат полномочного представителя президента России в УрФО, на 10 июля в регионе занято 78,9% коек.

катеринбург, Екатерина Норсеева

катеринбург. Другие новости 10.07.20

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