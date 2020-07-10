Ветеринар рассказал, как помочь коту в жару

В Екатеринбурге установилась небывалая жара. Сегодня днем воздух прогрелся до +34 градусов, синоптики обещают, что такая погода продержится еще минимум неделю, а к середине следующей обещают до +36 градусов. Страдают от жары не только люди, которые получают тепловые удары, но и животные – в том числе домашние коты. Ветеринар Анатолий Морозов рассказал «Новому Дню», как помочь питомцам пережить жару, а чего делать не стоит.

По его словам, больше всего от жары страдают пожилые коты, коты с избыточным весом, коты с особой анатомией морды, а также лысые коты. Причем не только сфинксы и представители безволосых пород, но и коты, которых хозяева побрили. «Если у вас обычный кот, лучше его не брить перед летом. Многие владельцы животных думают, что так будет легче перенести жару, но шерсть, наоборот, защищает кожу от повышенной температуры, работает как инструмент терморегуляции. Поэтому обязательно вычесывайте кота или кошку, можете подстричь, но не налысо», – сказал ветеринар. Он пояснил, что владельцам бритых или лысых котов стоит быть внимательнее к своим питомцам, следить, чтобы они не перегревались и не находились под прямыми солнечными лучами, особенно в пиковые часы солярной активности. «Как и человек, который не защищен санпротектором, лысый кот может сгореть, получить ожоги кожи», – отметил Морозов.

Признаками теплового удара у кота могут быть «собачье дыхание», когда животное высовывает язык наружу и тяжело дышит, участившееся сердцебиение, повышение температуры тела от 40 градусов, расширение зрачков, рвота, потеря ориентации в пространстве, потеря аппетита или полный отказ от еды, судороги, обмороки. В таком случае животное нужно показать ветеринару.

Чтобы профилактировать солнечный или тепловой удар у котов, нужно создать условия, в которых питомец сможет укрыться от повышенной температуры или прямых солнечных лучей. Это может быть специальный домик в прохладном месте, доступ в прохладное помещение, например, ванную комнату, и так далее. Окна лучше занавесить плотными шторами, а если их нет, пледами или полотенцами.

Режим кормления в некоторых случаях имеет смысл изменить. «Если кот ест влажный корм или на «натуралке», то лучше кормить его утром и вечером, когда прохладнее, давать столько, чтобы съел за раз, чтобы еда не оставалась подолгу на жаре – иначе она может испортиться, а у животного будет отравление. Обязательно в жару чаще менять питьевую воду, обеспечив доступ кота к ней. Здорово, если это питьевой фонтанчик. Можно также расставить несколько чашек с прохладной, но не ледяной водой по дому. При этом кормить замороженными или ледяными продуктами кота не стоит, это может спровоцировать переохлаждение и простуду», – сказал собеседник «Нового Дня».

Водолюбивых котов ветеринар разрешил купать, а тех животных, кому неприятны водные процедуры, протирать прохладной водой. «Можно пройтись по шерсти влажными руками, можно смачивать лапы прохладной водой», – добавил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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