В СИЗО и колониях Свердловской области болеют коронавирусом 70 осужденных и обвиняемых

В СИЗО и колониях Среднего Урала на данный момент от коронавируса лечатся 70 осужденных и обвиняемых. Как рассказал «Новому Дню» начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко, практически у всех легкая форма заболевания, и многие из заболевших – люди 1980-90-х годов рождения.

«Скончался один человек, это произошло 6 июля, он был уже в возрасте, у него были другие тяжелые заболевания, но в статистику он вошел именно по коронавирусу», – добавил Левченко.

В системе ФСИН по региону проведено более 8 тысяч тестов, работает своя лаборатория. В случае выявления коронавируса всех контактных изолируют и проверяют.

Большинство заболевших находятся в больнице в Екатеринбурге, 16 человек лечатся в Ивделе – туда тоже транспортируют заключенных с коронавирусом. Кроме того, в статистику ГУФСИН попадают и те, кто осужден без лишения свободы или уже вышел из колонии – они могут находиться дома или в «гражданских» больницах. Также известно, что в СИЗО-1 у девяти сотрудников на этот момент подтвержден коронавирус, болезнь протекает в легкой форме.

Напомним, СИЗО-1 в Екатеринбурге закрыли на карантин с середины мая после того, как у одного из сотрудников подтвердили коронавирус. Началось массовое тестирование, вирус нашли у трех сотрудников и семерых арестантов. Все эти люди уже поправились.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 10.07.20

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