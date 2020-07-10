Родители рассказывают, что детям из-за жары и нервов становилось плохо во время ЕГЭ

Родители одиннадцатиклассников, которые сегодня сдавали ЕГЭ по профильной математике, рассказывают, что не все хорошо перенесли жару и духоту в аудиториях. Детям становилось нехорошо, что могло повлиять на результаты. 14 выпускников завершили экзамен досрочно и скорее всего будут переписывать ЕГЭ в резервные дни.

Сегодня выпускники 11 классов по всей стране сдавали математику профильного уровня. В Свердловской области на экзамен пришли 10798 выпускников этого года и прошлых лет. Этот ЕГЭ состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий. Экзамен длится 3 часа 55 минут, – сообщили в пресс-службе министерства образования и молодежной политики Свердловской области.

В том числе, и длительность экзамена повлияла на то, что не все дети хорошо его перенесли. В регионе в последние дни установилась небывалая жара – сегодня днем температура поднималась до +34 – +35 градусов. Ситуацию осложняло то, что из-за угрозы распространения Covid-19 школьников в аудитории запускают не единовременно, а просят приходить к определенному времени. В итоге кто-то за партами оказался заранее – еще в 8:30. И к 10 часам, когда начинается экзамен, дети уже устали от жары. Как рассказывают родители на форуме Umama.ru, в некоторых пунктах приема экзаменов не разрешалось брать воду в аудитории, чтобы случайно не залить бланки работ. Детям предлагали выходить попить в коридор, что отнимало время от экзамена. Также не во всех аудиториях были шторы и жалюзи, частично окна заклеивали бумагой, чтобы солнце не слепило. По рассказам родителей, были даже случаи, когда детям понадобилась помощь медиков. В частности, стало нехорошо одной из выпускниц гимназии №99. Но факт вызова скорой не подтвердили ни в управлении здравоохранения, ни в министерстве образования.

При этом в пресс-службе министерства не отрицают, что «по разным причинам сдачу ЕГЭ по математике 10 июля досрочно завершили 14 человек». Но данный показатель является среднестатистическим для каждого года, – добавили в ведомстве. Дети, которые почувствовали себя плохо и не дописали работу, смогут заново сдать ЕГЭ в резервные дни в конце июля и в августе.

Что касается отсутствия воды в аудиториях, вероятно, это было решением руководителей конкретных пунктов сдачи экзаменов, потому что нормативами проведения ЕГЭ не запрещается проносить воду, продукты питания и лекарства. «Учитывая жаркую погоду, обеспечено сквозное проветривание в аудиториях непосредственно перед экзаменом, организаторами ЕГЭ уделяется повышенное внимание состоянию здоровья выпускников в ходе аттестации, а также обеспечению и соблюдению питьевого режима – на этажах размещены кулеры и одноразовая посуда. Кроме того, в связи с рекомендациями Рособрнадзора, во время проведения экзамена на рабочем столе выпускника в случае необходимости помимо экзаменационных материалов могут находиться лекарства и питание, в том числе бутилированная вода в индивидуальной прозрачной таре без этикетки», – заверили в пресс-службе. Добавим, что те, кто написал математику сегодня, результаты получат не позднее 24 июля.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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