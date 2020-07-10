Медведей из зоопарка в жару кормят мороженым (ВИДЕО)

В Екатеринбурге стоит небывалая жара. Днем воздух прогревается до +34 градусов. страдают не только люди, но и животные. Особенно те, что живут в зоопарке.

В вольерах есть деревья и кусты, специальные домики и даже личные бассейны, сообщили в пресс-службе зоопарка. Вдобавок животных кормят специальным фруктово-овощным «мороженым». Например, его дают медведям. «В порционный брикет закладывают рыбу, овощи или фрукты, которые затем заливают водой и замораживают. Каждый из медведей расправляется с мороженым по-своему. Пожилая бурая медведица Ветка и белокоготный медведь Карат не очень избирательны в выборе лакомства – начинают хрустеть ледышкой сразу же, как она оказывается у них в вольере. Гималайские медведи более степенны – едят аккуратно и не торопясь. А вот белокоготная медведица Чара предпочитает подождать, пока ледышка растает, и только после этого приступает к дегустации», – рассказали в зоопарке.

Напомним, на следующей неделе синоптики обещают продолжение жары. В среду температура воздуха, по прогнозу Гидрометцентра России, поднимется до +36...+37 градусов.

Екатеринбург, Елена Сычева, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 10.07.20

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