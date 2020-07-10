МЧС: в Екатеринбург идут дожди, грозы и град

Свердловское управления МЧС России разослало предупреждения о непогоде в субботу. Как сообщает чрезвычайное ведомство со ссылкой на прогноз синоптиков, 11 июля в регионе ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду, дожди, грозы и град.

Отметим, что, по прогнозу Гидрометцентра России, завтра в Екатеринбурге действительно завтра ожидаются осадки, температура воздуха днем немного понизится – до +32 градусов, а в воскресенье ожидается только +29. Однако с понедельника знойная погода вернется вновь, к середине недели синоптики обещают до +36 градусов.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 10.07.20

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