российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 11 июля 2020, 16:37 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Поезд сбил насмерть двух медвежат. РЖД придется выплатить 120 тысяч рублей

На Урале поезд насмерть сбил двух медвежат. Инцидент произошел на 107-м км перегона Лангур – Ивдель-1 Свердловской железной дороги. Серовская транспортная прокуратура провела проверку и подала иск в районный суд на 120 тысяч рублей к ОАО «РЖД».

«Транспортные средства, в том числе и железнодорожный подвижной состав, относятся к источникам повышенной опасности. В соответствии с законодательством вред, причиненный источником повышенной опасности, возмещается владельцем такого источника вне зависимости от обстоятельств причинения вреда», – сообщают в ведомстве.

Серов, служба информации

Серов. Другие новости 11.07.20

Аномальная жара, похищение человека и письмо митрополита Кирилла отцу Сергию, – итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО). / В Свердловской области еще 280 человек заболели коронавирусом, двое умерли. / «Я хотел разыграть друзей», – 18-летнего парня судят за создание террористической организации и вербовку в нее знакомых (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия, Скандалы и происшествия,