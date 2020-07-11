Поезд сбил насмерть двух медвежат. РЖД придется выплатить 120 тысяч рублей

На Урале поезд насмерть сбил двух медвежат. Инцидент произошел на 107-м км перегона Лангур – Ивдель-1 Свердловской железной дороги. Серовская транспортная прокуратура провела проверку и подала иск в районный суд на 120 тысяч рублей к ОАО «РЖД».

«Транспортные средства, в том числе и железнодорожный подвижной состав, относятся к источникам повышенной опасности. В соответствии с законодательством вред, причиненный источником повышенной опасности, возмещается владельцем такого источника вне зависимости от обстоятельств причинения вреда», – сообщают в ведомстве.

Серов, служба информации

Серов. Другие новости 11.07.20

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