Мишустин поручил проработать проект автодороги Набережные Челны – Екатеринбург

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтрансу проработать проект строительства автодороги от Набережных Челнов до Екатеринбурга. Об этом он заявил на совещании о строительстве автодороги Европа – Западный Китай.

«Евгений Иванович Дитрих, вам хочу поручить оперативно проработать все вопросы, связанные с продлением трассы до Екатеринбурга в 2030 году, как мы и договорились. И предоставить план реконструкции и ремонта федеральных автодорог до границы с Казахстаном», – сказал Мишустин.

По его словам, это позволит в перспективе замкнуть международный транспортный маршрут «Европа – Западный Китай» и, соответственно, обеспечить по нему бесперебойный транзит, передает ТАСС.

Екатеринбург. Другие новости 11.07.20

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