В Нижнем Тагиле медики борются за жизнь школьницы, тонувшей в пруду

В Нижнем Тагиле в детскую городскую больницу доставили 15-летнюю девочку, сообщает ИА «Все новости». Подросток едва не утонула во время купания, факт происшествия подтвердили в пресс-группе МВД.

По данным издания, школьница купалась в пруду на реке Большая Кушва, как вдруг начала тонуть. Из воды её достали очевидцы и передали бригаде скорой помощи. Медикам удалось реанимировать пострадавшую. Сейчас она находится в детской больнице в состоянии комы.

Нижний Тагил (Новый День, служба информации) – В Нижнем Тагиле в детскую городскую больницу доставили 15-летнюю девочку, сообщает ИА «Все новости». Подросток едва не утонула во время купания, факт происшествия подтвердили в пресс-группе МВД.

По данным издания, школьница купалась в пруду на реке Большая Кушва, как вдруг начала тонуть. Из воды её достали очевидцы и передали бригаде скорой помощи. Медикам удалось реанимировать пострадавшую. Сейчас она находится в детской больнице в состоянии комы.

Нижний Тагил, служба информации

Нижний Тагил. Другие новости 11.07.20

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