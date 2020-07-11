В Ревде в пруду утонул 9-летний мальчик

В Ревде в пруду на Кирзаводе утонул 9-летний мальчик, сообщает Ревда-инфо.ру. По предварительным данным, он купался с другими детьми и исчез примерно в 11:40.

«Мы уже заканчивали купаться, я отцепился от плотика (плот из досок с пустыми бутылками внутри не прицеплен, плавает свободно) и уплыл, а потом вижу, что что-то не так, но я уже был далеко от него и не мог ничего сделать. Поэтому я доплыл до берега и сказал родителям», – рассказал «Ревда-инфо» один из детей.

На месте работала полиция, правоохранители обыскивали берег на тот случай, если ребенок спрятался. Примерно в 14:10 прибыли водолазы из Екатеринбурга. Спустя час тело мальчика нашли. Следственный отдел по Ревде областного Следственного комитета России проводит проверку по факту гибели ребенка.

«Назначена судмедэкспертиза для установления причины смерти, – сообщил руководитель Следственного отдела Денис Ахметсафин. – Предварительно признаков криминала нет, скорее всего, несчастный случай. Опрашиваем очевидцев и свидетелей, выясняем все обстоятельства случившегося. Просьба к родителям: внимательно следите за детьми на отдыхе у воды, буквально не спускайте с них глаз, не отпускайте их в воду одних, даже у берега, тем более, если они не умеют плавать или плавают плохо. Лишний шаг может завести на глубину».

Ревда, служба информации

Ревда. Другие новости 11.07.20

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