Mercedes сбил насмерть мотоциклиста на улице Белинского (ФОТО)

Минувшей ночью на перекрестке улиц Белинского – Шварца произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста. «Прибывшими на место сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля Mercedes, двигаясь по ул. Белинского со стороны ул. Фучика в сторону ул. Щербакова при проезде перекрестка ул. Белинского – Шварца на запрещающий сигнал светофора допустил столкновение с водителями мотоциклов Honda и Suzuki», – сообщили в отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

В итоге 36-летний водитель мотоцикла Honda скончался на месте от полученных травм. В Mercedes в момент ДТП находились водитель и два пассажира. Госавтоинспекторы устанавливают личность водителя авто и все обстоятельства произошедшего.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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