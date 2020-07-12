В Екатеринбурге «Лада-Калина» сбила 15-летнего подростка

В Екатеринбурге водитель «Лада-Калина» сбил 15-летнего подростка. Инцидент произошел накануне вечером. По предварительным данным ГИБДД, легковушка ехала по улице Титова с Братской в сторону Рижского переулка и допустила наезд на пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Пострадавшим оказался подросток, которого госпитализировали в ДГКБ №9, у негоо диагностировали перелом правой голени.

Госавтоинспекторы сообщают, что водитель «Лады» пытался экстренно затормозить, когда перед ним неожиданно выскочил пешеход, но наезда избежать не удалось. «Водителю мальчик пояснил, что во время движения он увидел нужный трамвай и побежал на трамвайную остановку, решил сократить путь и перебежать вне пешеходного перехода, но не посмотрел по сторонам», – сообщают в отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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