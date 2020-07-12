В Свердловской области 286 новых случаев Covid-19

В Свердловской области зарегистрировано 286 новых случаев заболевания коронавирусом. Один человек скончался, сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Всего в регионе зарегистрировано 15 909 случаев Covid-19. Напомним, что сутками ранее на Среднем Урале заболели 280 человек, двое умерли.

Диагноз был лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Алапаевска, Асбеста, Артемовского, Арамильского городского округа, Белоярского, Березовского, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Дегтярска, Краснотурьинска, Карпинска, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Горноуральского городского округа, Ивделя, Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Режа, Североуральского, Серовского, Тугулымского, Туринского и Шалинского городских округов.

Областной оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил. что состояние 204 госпитализированных оценивается как тяжелое, 174 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 77 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 782. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Выписано 68 человек. Всего уральские врачи вылечили 9896 пациентов.



Свердловская область, Владислав Тринько

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