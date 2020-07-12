В Екатеринбурге эвакуировали Северный автовокзал из-за сообщения о минировании

На Северном автовокзале была приостановлена работа из-за срочной эвакуации. Информацию об этом подтвердили на самом вокзале по телефону справочной службы. По их данным, было сообщение о минировании. Часть рейсов были задержаны, однако сейчас автовокзал работает в штатном режиме.
В ГУ МВД по свердловской области обешали прокомментировать ситуацию позже.
Екатеринбург, Владислав Тринько
Екатеринбург. Другие новости 12.07.20
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