В Белоярском районе легковушка вылетела с дороги: двое погибли (ФОТО)

В Белоярском районе между Косулино и деревней Поварня на региональной трассе произошло смертельное ДТП. Накануне около шести часов вечера 64-летний пенсионер за рулем «ВАЗ-21124» вылетел с дороги. Машина перевернулась.

Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, на месте аварии погибла 44-летняя женщина-пассажирка, вторая пассажирка, 64-летняя женщина, скончалась в скорой. Водитель госпитализирован в 24 городскую больницу Екатеринбурга. В машине находились двое детей – двухлетняя девочка и ее 17-летний брат. Они серьезных травм не получили, в ДГБ №9 их осмотрели и диагностировали ссадины и ушибы.

Белоярский район, Людмила Прокофьева

Белоярский район. Другие новости 13.07.20

13 июля в Свердловской области ожидаются следующие события. / В Екатеринбурге эвакуировали Северный автовокзал из-за сообщения о минировании. / В Свердловской области 286 новых случаев Covid-19. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»