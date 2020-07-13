Стало известно, когда Петр Ян привезет в Екатеринбург пояс UFC

Новый российский чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян вернется в Россию с поясом только в конце июля, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе клуба «Архангел Михаил», который представляет спортсмен.

Сейчас Ян находится в Абу-Даби – поединок с Жозе Альдо проходил на бойцовском острове UFC в Объединенных Арабских Эмиратах. Туда Петр Ян прибыл за неделю до турнира, где решалась судьба вакантного пояса, чтобы адаптироваться к климату и часовому поясу, а также пройти карантин по прилету – им провели пробы, а только после получения отрицательного результата на коронавирус, разрешили покидать номера. Вся территория отеля была «красным периметром», куда могли попасть только протестированные и не зараженные люди, что гарантировало безопасность всех участников турнира.

Для российских бойцов, которые выступают в рамках четырех турниров, в одном из которых дрался Ян, будет единый чартерный рейс домой. 25 июля пройдет последний из турниров, а 26-го спортсмены вернутся в Россию. Петр Ян прилетит в Екатеринбург 26 июля стыковочным рейсом через Москву. Вместе с ним прилетят еще два уральца, бойцы из Екатеринбурга Ильяс Хамзин и Денис Лаврентьев, которые были секундантами Петра. В клубе «Архангел Михаил» уточнили, что по прилету пройдет встреча с чемпионом и любителями ММА из Екатеринбурга и Челябинска. В каком формате это будет проходить и когда точно (потребуется ли бойцу карантин по прилету), будет зависеть от текущих ограничительных мер.

Екатеринбург, Елена Сычева

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