Из-за торопыги-таксиста около «Гринвича» встали трамваи (ФОТО)

В Екатеринбурге на улице Радищева рядом с ТРЦ «Гринвич» встало движение трамваев в обе стороны.

Причина ДТП – водитель «Яндекс-Такси» при повороте налево через рельсы не уступил дорогу трамваю. Как рассказал «Новому Дню» очевидец, в аварии люди не пострадали, у автомобиля такси вмятина на двери со стороны водителя.

ДТП произошло на трамвайных путях, ведущих от улицы 8 Марта, но передний бампер автомобиля находится на траектории движения трамваев в обратную сторону, поэтому их движение тоже временно блокировано.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 13.07.20

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