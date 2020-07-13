В Свердловской области число заражений коронавирусом перевалило за 16 тысяч

В Свердловской области за последние сутки подтвержден диагноз коронавирус у 218 человек, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону. Там уточнили, что всего с момента начала распространения инфекции, на Среднем Урале заболели 16 127 человек.

В свердловском управлении Роспотребнадзора рассказали, что среди новых зараженных есть жители Екатеринбурга, Алапаевска, Артемовского и Ачитского городских округов, Богдановича, Верхней Пышмы, Верхотурья, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Каменска-Уральского и Каменского района, Кировграда, Ирбитского района, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Североуральска, Серова и Туринского городского округа. Напомним, ранее вице-губернатор Свердловской области Павел Креков заявлял, что статистика сместилась из Екатеринбурга в города региона – в областном центре болеть стали меньше, а в других населенных пунктах стали, напротив, выявлять больше новых случаев Covid-19.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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