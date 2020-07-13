Из Екатеринбурга в Хабаровск теперь можно летать пять раз в неделю

Авиакомпания «Уральские авиалинии» увеличила частоту полетов из Екатеринбурга в Хабаровск до пяти дней в неделю. Теперь улететь на Дальний Восток можно по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям, и вернуться обратно на Урал – по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и субботам.

Дополнительные рейсы в летнем расписании перевозчика будут стоять с 27 июля по 29 сентября. Стоимость перелета по маршруту Екатеринбург – Хабаровск составляет от 16 811 рублей в одну сторону, рассказали в пресс-службе авиакомпании. Билеты уже находятся в продаже.

Льготникам доступны билеты по субсидированному тарифу 6200 рублей в одну сторону. Детям предоставляется скидка – 25%. Приобрести льготные авиабилеты можно на вылеты до 31 декабря 2020 года. Их могут купить студенты в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины в возрасте старше 60 лет, а также граждане, имеющие право на субсидию.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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