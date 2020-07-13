Свердловские медики получили СИЗы от фонда святой Екатерины

Фонд святой Екатерины продолжает распределять гуманитарную помощь среди медицинских учреждений Свердловской области. На днях большая партия защитных комбинезонов, респираторов, перчаток и бесконтактных термометров поступит в больницы Екатеринбурга, Серова, Краснотурьинска и Новоуральска.

В частности, областная детская клиническая больница получит 950 респираторов для детей с диагнозом «первичный (врожденный) иммунодефицит», еще 3000 респираторов передадут врачам. «Выражаем огромную благодарность Фонду святой Екатерины за помощь в приобретении средств индивидуальной защиты – респираторов… данная помощь и поддержка является той самой рукой помощи друга, который в трудную минуту всегда поможет и поддержит», – отметила главная медсестра ОДКБ Мария Лебедева.

Кроме того, городская больница № 20 города Екатеринбурга получила 1000 защитных комбинезонов, а сотрудникам новоуральской медико-санитарной части передадут помимо стандартных средств индивидуальной защиты еще и 200 спецкостюмов для инфекционистов.

Также на этой неделе в Серов и Краснотурьинск отправят 3000 комбинезонов, 2500 респираторов и 10 000 медицинских перчаток – всё это закроет потребности местных больниц на несколько недель вперед, рассказали РИА «Новый День» в фонде святой Екатерины.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 13.07.20

Дети из лагеря «Зарница», где коронавирус выявили у сотрудника, получили результаты теста на Covid-19. / Из Екатеринбурга в Хабаровск теперь можно летать пять раз в неделю. / В Свердловской области число заражений коронавирусом перевалило за 16 тысяч. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»