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Понедельник, 13 июля 2020, 12:07 мск

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Свердловские медики получили СИЗы от фонда святой Екатерины

Фонд святой Екатерины продолжает распределять гуманитарную помощь среди медицинских учреждений Свердловской области. На днях большая партия защитных комбинезонов, респираторов, перчаток и бесконтактных термометров поступит в больницы Екатеринбурга, Серова, Краснотурьинска и Новоуральска.

В частности, областная детская клиническая больница получит 950 респираторов для детей с диагнозом «первичный (врожденный) иммунодефицит», еще 3000 респираторов передадут врачам. «Выражаем огромную благодарность Фонду святой Екатерины за помощь в приобретении средств индивидуальной защиты – респираторов… данная помощь и поддержка является той самой рукой помощи друга, который в трудную минуту всегда поможет и поддержит», – отметила главная медсестра ОДКБ Мария Лебедева.

Кроме того, городская больница № 20 города Екатеринбурга получила 1000 защитных комбинезонов, а сотрудникам новоуральской медико-санитарной части передадут помимо стандартных средств индивидуальной защиты еще и 200 спецкостюмов для инфекционистов.

Также на этой неделе в Серов и Краснотурьинск отправят 3000 комбинезонов, 2500 респираторов и 10 000 медицинских перчаток – всё это закроет потребности местных больниц на несколько недель вперед, рассказали РИА «Новый День» в фонде святой Екатерины.

Екатеринбург, Елена Васильева

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