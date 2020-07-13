Уральцы оккупировали все доступные водоемы. Мест для парковки нет (ФОТО, ВИДЕО)

В минувшие выходные из-за жары жители Екатеринбурга отправились по окрестным водоемам. По сообщениям уральцев, повсюду был аншлаг. Более того, отдыхающих оказалось так много, что возникли проблемы с парковкой даже там, где прежде их не было.

Например, на озере Балтым местные жители развесили предупреждающие таблички, чтобы автомобилисты не бросали свои машины в проездах у дач и загородных домов. Но даже угрозы повредить имущество не останавливали отдыхающих – заставлено было все.

Сложности с парковкой возникли и у тех, кто приехал в Сысерть, чтобы искупаться в местных водоемах или провести время в парке «Бажовские места». Парковка у последнего хоть и недорогая (50 рублей с автомобиля за сутки), но небольшая – вмещает около сотни машин. А приехавших в природный парк было гораздо больше. В радиусе 500 метров от входа автомобилями было заставлены все обочины, так что на дороге, где есть лишь по полосе для движения в каждую сторону, не могли разъехаться две машины.

Аншлаг у Талькова камня

Отметим, что синоптики обещают продолжение жары в Свердловской области как минимум еще в течение ближайшей недели.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 13.07.20

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