За полгода у 146 свердловчан по ошибке списали деньги из-за должников-двойников

С начала этого года 146 жителей Свердловской области обратились в УФССП из-за того, что приставы по ошибке списали их деньги – настоящий должник оказался тезкой того, кто лишился средств. Всего за этот период на исполнении находились 2,5 млн производств, и приставы не считают значимым число пострадавших от их действий людей. «Путем несложных расчетов можно определить, что количество неверно идентифицированных, так называемых двойников, оно незначительно для того количества исполнительных производств, находившихся на исполнении за истекшие полгода», – сообщила сегодня на брифинге замруководителя УФССП по Свердловской области Ульяна Андрющенко.

Те, чьи счета были арестованы по ошибке, могут обратиться к приставам по телефону горячей линии: +7 (343) 362 28 50, звонки принимаются в рабочие дни, с понедельника по четверг – с 9.00 до 18.00, по пятницам – с 9.00 до 16.45. После пострадавший должен будет предоставить приставам копию паспорта, СНИЛС, ИНН, только после этого пристав-исполнитель отменит арест или займется возвратом денег.

С 1 января 2021 года должны заработать поправки в закон, благодаря которым должника будут разыскивать не только по имени-фамилии, в перечень сведений включат СНИЛС, ИНН, паспортные данные.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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