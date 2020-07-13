За месяц число «коронавирусных» пациентов на ИВЛ увеличилось вдвое

В Свердловской области продолжает расти число пациентов, у кого диагностирован коронавирус и чье состояние врачи оценивают как тяжелое. Об этом говорят данные оперативного штаба региона.

Так, на 15 июня на Среднем Урале таких пациентов было 90 человек, на 13 июля – уже 202 человека. При этом месяц назад в реанимации находились 79 человек, а сейчас – 169. На аппаратах искусственной вентиляции легких месяц назад было 36 человек, сейчас при помощи ИВЛ дышат 79 пациентов «ковидных» больниц.

По информации оперштаба, в состоянии средней тяжести сейчас находятся 985 пациентов. По данным сводки за 15 июня – среднетяжелых было 613 человек.

Напомним, ранее вице-губернатор Свердловской области Павел Креков, комментируя увеличение числа пациентов, чье состояние вызывает опасение у врачей, говорил, что это может свидетельствовать о прохождении пика и выправлению ситуации, ссылаясь на опыт Москвы и Санкт-Петербурга.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 13.07.20

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