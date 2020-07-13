Стабильность: коронавирусные ограничения на Урале продлены

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал 33-ю редакцию указа «О введении режима повышенной готовности». Ничего нового документ в жизнь свердловчан не привнесет: все действующие ограничения сохраняются еще на неделю, до 20 июня.

Напомним, в области действует масочный режим, самоизоляция для людей старшей 65 лет и тех, у кого хронические заболевания.. По-прежнему не работают ТЦ и магазины площадью более 800 квадратных метров, разрешена работа летних кафе и ресторанов только в Екатеринбурге, детские сады работают с максимальной загрузкой на 50%, в фитнес-центрах разрешены индивидуальные тренировки.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 13.07.20

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