В выходные сотрудники ГИБДД поймали почти 500 пьяных водителей и автомобилистов без прав

Свердловская Госавтоинспекция в минувшие выходные устроила рейд для поимки грубых нарушителей ПДД. За два дня были задержаны 252 пьяных водителя, причем 29 из них повторно сели за руль в нетрезвом состоянии, а 45 отказались проходить медицинское освидетельствование. Инспекторы также поймали огромное количество автолюбителей без прав – 241 человека. Они либо никогда не получали водительские права, либо ранее лишились их за грубые нарушения дорожных правил, сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.

К примеру, в Екатеринбурге гаишники задержали 36-летнего мужчину на тракторе. Во время проверки водителя алкотестер зафиксировал показание 2,500 мг/л выдыхаемого воздуха, что соответствует сильнейшему опьянению. Мужчина рассказал полицейским, что поссорился с супругой и поехал прокатиться на тракторе, который он взял на территории фирмы, где работает подсобным рабочим. Как выяснилось, тракторист ранее уже лишался водительских прав за нетрезвое вождение. По решению суда мужчина получил административный арест на 10 суток, кроме того в отношении него рассматриваются материалы для привлечения к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ. В Березовском инспекторы поймали пьяного водителя «Мазды» по сигналу жителей, которые сообщили в дежурную часть, что нетрезвый человек сел за руль.

В отношении автомобилиста были составлены административные материалы по ст. 12.8 КоАП РФ. Теперь мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от 1,5 до 2 лет. В Белоярском сотрудникам ГИБДД пришлось гнаться за мотоциклистом, который пытался скрыться. Нарушителем оказался 43-летний житель Екатеринбурга. Он уже дважды привлекался к ответственности за нетрезвое вождение, и на этот раз не согласился на медицинское освидетельствование. В отношении него также был составлен административный протокол, инспекторы забрали его мотоцикл на спецстоянку. На следующие выходные сотрудники ГИБДД анонсировали новую тотальную проверку на дорогах.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 13.07.20

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