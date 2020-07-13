Минздрав начал проверку в больнице Краснотурьинска – санитар обматерил и пытался задушить жену пациента

В больнице города Краснотурьинска произошел инцидент – санитар наорал матом на пациента, который обратился в медучреждение с переломом, а после принялся душить его жену. Все это происходило на глаза у ребенка – сына пострадавшей.

Так ситуацию описала одна из сторон конфликта, которая обратилась в паблик «Краснотурьинск Live». «Сказали, нужно ждать, у них дезинфекция. Судя по поведению персонала видно, какая там была дезинфекция. Потом звонили еще раз, сказали ждать 40 минут, после этого еще раз звонили, снова сказали ждать. А потом вышел этот человек, начал орать матом! Затем охранник вызвал ЧОП «Бастион», чтоб пациента и его жену забрали, якобы они ломятся в больницу. Затем человек, кричащий матом, в алкогольном угаре взял за горло женщину, а пациенту сказал «а ты хромоногий, сиди, не лезь», – говорится в сообщении в группе.

Представители больницы Краснотурьинска сообщили «Новому Дню», что обратившиеся в больницу сами вели себя вызывающе, особенно супруга пациента. Приемный покой действительно был закрыт на санитарную обработку, и им предложили подождать, однако те отказались и также набросились на санитара, который после такого обращения вышел из себя.

В свою очередь, в министерстве здравоохранения агентству сообщили, что уже начали служебную проверку по факту случившегося. «На здании больницы также есть видеокамеры, которые записывают и звук, сейчас видео изучается. С сотрудников медучреждения взяты объяснения, – рассказал «Новому Дню» руководитель пресс-службы минздрава области Константин Шестаков. – Со слов главного врача, медицинская помощь пациенту была оказана в полном объеме, госпитализация ему не потребовалась».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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