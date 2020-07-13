На этой неделе может быть побит новый температурный рекорд – ожидается до +38

В Свердловской области после недолгого понижения температуры вновь установилась жаркая погода. По информации Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни будет еще жарче, чем на прошлой неделе.

Так, на прошлой неделе температура воздуха поднималась до +34…+36 градусов. Был побит рекорд 1888 года, когда 10 июля показатели термометров дошли до отметки в +35,3 градуса, по данным Гидрометцентра России, в прошлую пятницу воздух прогрелся до +35,3.

«На этой неделе жара достигнет +36…+38 при преобладании сухой погоды. Пожарная опасность в лесах по условиям погоды удержится на Урале на уровне высоких 4 и 5-го классов. Подобные аномально-жаркие периоды в Свердловской области отмечались в 1989, 1998, 2004, 2012 годах», – сообщили в Уральском УГМС.

Там уточнили, что жара спадет к воскресенью, 19 июля. «Температура опустится до нормы. Днем +20…+25 градусов, пройдут грозовые дожди», – сказали в метеобюро.

Екатеринбург, Елена Сычева

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