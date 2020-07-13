Для паломников запустят бесплатные электрички в Нижний Тагил и Алапаевск

Паломники, которые захотят посетить Алапаевск и поехать туда поездом, смогут не платить за проезд, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии. Но предложение будет действовать только два дня и только в определенных поездах.

Так, в пятницу, 17 июля расписание будет следующим:

– поезд № 6419 Екатеринбург-Пассажирский – Нижний Тагил отправится в 14:01, приедет в пункт назначения в 17:14,

– поезд № 6845/6846 Нижний Тагил – Алапаевск отправится в 17:30 и прибудет в пункт назначения в 20:40.

18 июля паломники также смогут вернуться на бесплатной электричке:

– поезд № 6847/6848 Алапаевск – Нижний Тагил отправится в 15:10 и прибудет в пункт назначения в 17:58,

– поезд № 7414 Нижний Тагил – Екатеринбург-Пассажирский отправится в 18:18, он приедет в пункт назначения в 21:26.

«Поезда сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Алапаевск будут курсировать с остановками на станциях Нижняя Салда, Верхняя Салда, Нижний Тагил, Верх-Нейвинск, Невьянск, и о.п. ВИЗ в обоих направлениях», – добавили в епархии.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 13.07.20

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