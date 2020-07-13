Более 130 свердловчан заразились опасными клещевыми инфекциями

В Свердловской области госпитализированы 127 человек, у которых подозревают клещевой вирусный энцефалит, заболевание подтвердили у 18 человек, четверо из которых дети.

В больницах также находятся 293 человека с возможным боррелиозом, это заболевание уже диагностировано у 118 уральцев, в том числе у 9 детей.

Всего, как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области, к сегодняшнему дню зарегистрировано 29995 пострадавших от укусов, это на 3% выше, чем в прошлом году. Треть случаев приходится на Екатеринбург, много покусанных в Пышминском городском округе, Слободо-Туринском районе, Рефтинском, Байкалово, Талице, укусы клещей зафиксированы в 65 муниципальных образованиях. Почти семь тысяч пострадавших от клещей – дети.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 13.07.20

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